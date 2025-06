Théâtre Restitution théâtre atelier éveil Rodez 25 juin 2025 07:00

Aveyron

Mercredi 2025-06-25

2025-06-25

Les élèves de la classe Théâtre Éveil clôturent l’année avec une présentation publique des textes travaillés en cours.

Première partie les Éveils 1 présentent « Les sifflets de Monsieur Babouche » de Jean-Pierre Milavonoff.

Deuxième partie les Éveils 2 présentent « Digital natives » de Yann Verburgh.

Direction artistique Corinne Andrieu. .

Aristide-Briand

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

Students in the Théâtre Éveil class bring the year to a close with a public presentation of the texts they have worked on in class.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse Théâtre Éveil schließen das Jahr mit einer öffentlichen Präsentation der im Unterricht erarbeiteten Texte ab.

Gli studenti del corso di Théâtre Éveil concludono l’anno con una presentazione pubblica dei testi su cui hanno lavorato in classe.

Los alumnos de la clase Théâtre Éveil clausuran el año con una presentación pública de los textos que han trabajado en clase.

