[Théâtre] Retour au grand air (dès 5 ans) Maison Jacques-Prévert Dieppe

[Théâtre] Retour au grand air (dès 5 ans)

Maison Jacques-Prévert / Salle Y.Lavieuville Dieppe Seine-Maritime

Plongez dans un véritable voyage musical à travers les siècles avec Benoît Toïgo ! Dans le cadre du festival En attendant Noël, l’artiste vous invite à un concert spectacle gratuit à la Maison Jacques-Prévert.

Ce seul-en-scène poétique et tendre, accessible dès le plus jeune âge, vous emmène à la rencontre d’un personnage et d’un étonnant arbre-flûte-femme. Pendant 35 minutes, laissez-vous porter par des œuvres majeures issues de 800 ans de musique européenne du médiéval au contemporain, en passant par le baroque, le classique ou encore l’improvisation.

Un moment hors du temps, sensible et dépaysant, pour petits et grands rêveurs. .

Maison Jacques-Prévert / Salle Y.Lavieuville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@maisonjacquesprevert.fr

