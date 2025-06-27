THÉÂTRE RETOUR DE LA PRÉFECTURE Sète

THÉÂTRE RETOUR DE LA PRÉFECTURE

THÉÂTRE RETOUR DE LA PRÉFECTURE Sète vendredi 17 avril 2026.

THÉÂTRE RETOUR DE LA PRÉFECTURE

503 BD Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

  .

503 BD Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement THÉÂTRE RETOUR DE LA PRÉFECTURE Sète a été mis à jour le 2025-07-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE