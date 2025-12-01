Théâtre Retour Espace Georges Jouvin Pertuis

Théâtre Retour

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 14h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Spéctacle pour enfants le 17 décembre 2025 à 14h00 , Salle Georges Jouvin .

Informations au 06 45 10 89 41

Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 10 89 41

English :

Show for children on December 17, 2025 at 2:00 pm , Salle Georges Jouvin .

Information on 06 45 10 89 41

German :

Kindervorstellung am 17. Dezember 2025 um 14.00 Uhr, Salle Georges Jouvin.

Informationen unter 06 45 10 89 41

Italiano :

Spettacolo per bambini il 17 dicembre 2025 alle 14.00, Salle Georges Jouvin.

Informazioni al numero 06 45 10 89 41

Espanol :

Espectáculo para niños el 17 de diciembre de 2025 a las 14.00 h, Sala Georges Jouvin.

Información: 06 45 10 89 41

