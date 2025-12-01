Théâtre Retour Espace Georges Jouvin Pertuis
Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 14h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse
Spéctacle pour enfants le 17 décembre 2025 à 14h00 , Salle Georges Jouvin .
Informations au 06 45 10 89 41
Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 10 89 41
English :
Show for children on December 17, 2025 at 2:00 pm , Salle Georges Jouvin .
Information on 06 45 10 89 41
German :
Kindervorstellung am 17. Dezember 2025 um 14.00 Uhr, Salle Georges Jouvin.
Informationen unter 06 45 10 89 41
Italiano :
Spettacolo per bambini il 17 dicembre 2025 alle 14.00, Salle Georges Jouvin.
Informazioni al numero 06 45 10 89 41
Espanol :
Espectáculo para niños el 17 de diciembre de 2025 a las 14.00 h, Sala Georges Jouvin.
Información: 06 45 10 89 41
