Théâtre Retour vers la rupture Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Passez un samedi avec la troupe des Ballons Rouges pour un moment de théâtre et d’humour avec une pièce qui parle de culpabilité, des non-dits au sein du couple, qu’il soit amical ou amoureux.

Pitch Paul est un homme posé. Il a troqué sa casquette de coureur de jupons pour une tenue de sportif afin de faire plaisir à sa nouvelle conquête. Tout se complique quand Véronique débarque à l’improviste après 3 ans de silence radio et une rupture tonitruante. Son ex, mais aussi son grand amour, a une grande nouvelle à lui annoncer.

Pour faire face, Paul a absolument besoin du soutien de son meilleur ami Richard. Celui-ci est généralement convaincu (mais pas convaincant) que son statut de médecin va le sortir d’affaire, pas sûr que ce soit suffisant. Afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, le trio va devoir reprendre tout le fil de l’histoire.

De la rencontre (suite à une amputation) à la rupture (suite à une révélation), des choix d’avant aux conséquences actuelles, il est temps de jouer cartes sur table et de passer aux aveux. .

