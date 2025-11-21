Théâtre Retraite mode d’emploi pour les nuls LOURDES Lourdes

Théâtre Retraite mode d’emploi pour les nuls

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 14:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Théâtre gratuit Retraite mode d’emploi pour les nuls au Palais des Congrès de Lourdes le vendredi 21 novembre 2025.

Par l’association Midi-Pyrénées Prévention (MEP) et la troupe Les Improsteurs.

Avec humour et improvisation, les comédiens explorent les doutes, les maladresses et les surprises de ce grand tournant dans la vie qu’est la retraite.

Gratuit.

.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Free theater: Retraite mode d?emploi pour les nuls at the Palais des Congrès in Lourdes on Friday November 21, 2025.

By the association Midi-Pyrénées Prévention (MEP) and the troupe Les Improsteurs.

With humor and improvisation, the comedians explore the doubts, awkwardness and surprises of the major turning point in life that is retirement.

Free admission.

German :

Kostenloses Theaterstück Rente: Gebrauchsanweisung für Dummies im Palais des Congrès in Lourdes am Freitag, den 21. November 2025.

Von der Vereinigung Midi-Pyrénées Prévention (MEP) und der Theatergruppe Les Improsteurs.

Mit Humor und Improvisation erkunden die Schauspieler die Zweifel, Ungeschicklichkeiten und Überraschungen dieses großen Wendepunkts im Leben, der die Rente ist.

Kostenlos.

Italiano :

Teatro gratuito: Il pensionamento: una guida per gli imbranati al Palais des Congrès di Lourdes venerdì 21 novembre 2025.

A cura dell’associazione Midi-Pyrénées Prévention (MEP) e della compagnia Les Improsteurs.

Con umorismo e improvvisazione, gli attori esplorano i dubbi, l’imbarazzo e le sorprese di questa importante svolta della vita, la pensione.

Ingresso libero.

Espanol :

Teatro gratuito: Jubilación: guía para dummies en el Palacio de Congresos de Lourdes el viernes 21 de noviembre de 2025.

A cargo de la asociación Midi-Pyrénées Prévention (MEP) y la compañía Les Improsteurs.

Con humor e improvisación, los actores exploran las dudas, incomodidades y sorpresas de este importante momento crucial de la vida, la jubilación.

Entrada gratuita.

L’événement Théâtre Retraite mode d’emploi pour les nuls Lourdes a été mis à jour le 2025-11-17 par OT de Lourdes|CDT65