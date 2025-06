THEÂTRE « Rêve Party Senior » par la Cie ENTRE D’EUX – Salle des Fêtes Claude et Christian Villeboeuf Les Charreaux Chalon-sur-Saône 21 juin 2025 18:00

THEÂTRE « Rêve Party Senior » par la Cie ENTRE D’EUX Salle des Fêtes Claude et Christian Villeboeuf Les Charreaux 4 rue Fourier Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-06-21 18:00:00

Trois comédiens déplorent l’absence d’une des leurs qui est partie … Ne pouvant jouer, ils s’embarquent dans un train qui arrive opportunément, pour un voyage entre rêve et réalité. Une IA s’invite parmi eux et perturbe le trajet, fait de réflexions sur le vieillissement, la fuite du temps et de chamailleries. Il est ponctué d’étapes irréalistes et burlesques.

Rêve party Senior est une comédie douce-amère, qui s’échappe fréquemment de la réalité pour y revenir et porter un regard ironique sur des aspects de notre monde. De la mode des selfies à l’irruption de l’IA dans nos vies, des angoisses écologiques aux injonctions sociétales, la pièce interroge, avec légèreté et drôlerie, notre façon de vivre et de penser.

Un moment théâtral pour tous, présenté par la Compagnie Entre d’Eux. Durée env. 1h15mn

Pièce de Jean Chapon, avec : Jean Chapon, Jo Gagliardi, Christophe Lambert Bilinski

Et Françoise Chapon, infographie, scénographie et technique.Contact : compagnieentredeux@yahoo.com .

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 16 04 67 compagnieentredeux@yahoo.fr

