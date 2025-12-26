Théâtre Révélations On a tous un jardin secret, Route du Vigen Boisseuil

Théâtre Révélations On a tous un jardin secret

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Comédie délirante avec Véronique Genest et Jean Dell, Révélations On a tous un jardin secret vous invite à suivre les aventures hilarantes d’une famille pas si parfaite que ça…

Alice, jeune et brillante avocate, a convoqué son frère Sébastien et ses parents Marie et Charles, dans leur bel appartement parisien, pour une révélation de la plus haute importance … ils s’attendaient à tout, sauf à ça, c’est le choc général ! Ils ne sont pourtant pas au bout de leur surprise car leur fils en profite, lui aussi, pour révéler un changement pour le moins radical dans son existence … et ce n’est rien, à côté de ce que les parents vont avouer, à leur tour, à leurs enfants.

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06

