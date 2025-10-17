Théâtre rewind Thann

Théâtre rewind

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:15:00

2026-03-27

Rewind, théâtre d’improvisation où souvenirs et émotions s’entrelacent dans une quête familiale drôle et touchante.

Rewind est une comédie dramatique d’improvisation où deux enfants cherchent à réveiller les souvenirs d’un père globe-trotteur avant qu’ils ne s’effacent. Entre rires et émotions, une plongée poétique dans la mémoire et les liens familiaux. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Rewind, improvisational theater where memories and emotions intertwine in a funny and touching family quest.

German :

Rewind, ein Improvisationstheater, in dem sich Erinnerungen und Emotionen zu einer lustigen und berührenden Familiensuche verflechten.

Italiano :

Rewind, improvvisazione teatrale in cui ricordi ed emozioni si intrecciano in una divertente e toccante ricerca familiare.

Espanol :

Rewind, teatro de improvisación donde recuerdos y emociones se entrecruzan en una divertida y conmovedora búsqueda familiar.

