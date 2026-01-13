Théâtre Richous sans l’sou Espace culturel Agon-Coutainville

Théâtre Richous sans l’sou

La troupe les vents de l’ay, interprétera une nouvelle pièce de théâtre écrite par Daniel Louaintier. Les bénéfices reviendront à la Croix Rouge de Coutances. Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, d’autres dates pour d’autres associations dans le coutançais disponibles sur l’agenda.

Le samedi 07 février 2026 à 20h30, et le dimanche 08 février 2026 à 14h30. .

