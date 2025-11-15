Théâtre Richous sans l’sou Salle des fêtes Nicorps
Théâtre Richous sans l’sou
Salle des fêtes Rue de Brothelandes Nicorps Manche
La troupe les vents de l’ay, interprétera une nouvelle pièce de théâtre écrite par Daniel Louaintier. Les bénéfices reviendront à la Croix Rouge de Coutances. Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, d’autres dates pour d’autres associations dans le coutançais disponibles sur l’agenda. .
Salle des fêtes Rue de Brothelandes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 15 08 25 97 lesventsdelay@gmail.com
