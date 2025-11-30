Théâtre Richous sans l’sou espace culturel Saint-Sauveur-Villages
La troupe les vents de l’ay, interprétera une nouvelle pièce de théâtre écrite par Daniel Louaintier. Les bénéfices reviendront à la Croix Rouge de Coutances. Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, d’autres dates pour d’autres associations dans le coutançais disponibles sur l’agenda. .
espace culturel Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 15 08 25 97 lesventsdelay@gmail.com
