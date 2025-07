Théâtre « Rien a dire » Nuzéjouls

Théâtre « Rien a dire » Nuzéjouls vendredi 18 juillet 2025.

Théâtre « Rien a dire »

Esplanade de la Mairie Nuzéjouls Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Ni queue ni tête présente

Un seul en scène d’ Etienne qui vous transporte sur des sujets grinçants comme le pouvoir, le racisme, le sexe avec ironie… poésie et beaucoup d humour

Spectacle en plein air sur le parvis de la Mairie

N oubliez pas de réserver

En cas de pluie repli en intérieur! 7 .

Esplanade de la Mairie Nuzéjouls 46150 Lot Occitanie etienne.grenier24@gmail.com

English :

Ni queue ni tête presents

A one-man show by Etienne that takes you on a journey through gritty subjects such as power, racism and sex with irony… poetry and a great deal of humour

German :

Ni queue ni tête présente

Ein Solo von Etienne, das Sie zu knirschenden Themen wie Macht, Rassismus und Sex mit Ironie transportiert… Poesie und viel Humor

Italiano :

Ni queue ni tête presenta

Un one-man show di Etienne che vi porterà in viaggio attraverso temi crudi come il potere, il razzismo e il sesso con ironia… poesia e tanto umorismo

Espanol :

Ni queue ni tête presenta

Espectáculo unipersonal de Etienne, un viaje a través de temas escabrosos como el poder, el racismo y el sexo, con ironía… poesía y mucho humor

