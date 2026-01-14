Théâtre Rien ne va plus ! avec Le Strapontin

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Strapontin présente Rien ne va plus !, une comédie de Francis Joffo jouée à Châtillon-sur-Loire. Rendez-vous le 28 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Bonny-sur-Loire, pour un moment de théâtre plein de rythme et de bonne humeur.

La troupe du Strapontin vous invite à Bonny-sur-Loire pour découvrir Rien ne va plus !, une comédie enlevée de Francis Joffo où les portes claquent, les quiproquos s’enchaînent et les personnages s’emmêlent joyeusement. Le samedi 28 mars à 20h30, la salle des fêtes accueillera cette pièce pleine de rythme, portée par une mise en scène dynamique et un humour qui repose sur les situations improbables et les rencontres explosives. C’est l’occasion de profiter d’un après-midi théâtral accessible à tous, dans une atmosphère chaleureuse. Une représentation vive et divertissante qui promet un agréable moment de spectacle. .

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 04 72 12 strapontinbriare@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Strapontin presents Rien ne va plus, a Francis Joffo comedy performed in Châtillon-sur-Loire. Join us on March 28 at 8:30 pm at the Salle des Fêtes in Bonny-sur-Loire, for a moment of theater full of rhythm and good humor.

L’événement Théâtre Rien ne va plus ! avec Le Strapontin Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX