Théâtre Rien ne va plus ! avec Le Strapontin

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Le Strapontin présente Rien ne va plus !, une comédie de Francis Joffo jouée à Châtillon-sur-Loire. Rendez-vous les 4 et 5 avril à l’Auditorium Jean Poulain de Briare, pour un moment de théâtre plein de rythme et de bonne humeur.

La troupe du Strapontin vous invite à Briare pour découvrir Rien ne va plus !, une comédie enlevée de Francis Joffo où les portes claquent, les quiproquos s’enchaînent et les personnages s’emmêlent joyeusement. Les 4 et 5 avril, l’Auditorium Jean Poulain de Briare accueillera cette pièce pleine de rythme, portée par une mise en scène dynamique et un humour qui repose sur les situations improbables et les rencontres explosives. C’est l’occasion de profiter d’un après-midi théâtral accessible à tous, dans une atmosphère chaleureuse. Une représentation vive et divertissante qui promet un agréable moment de spectacle. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 04 72 12 strapontinbriare@gmail.com

English :

Le Strapontin presents Rien ne va plus, a Francis Joffo comedy performed in Châtillon-sur-Loire. Join us on April 4 and 5 at the Jean Poulain Auditorium in Briare, for a lively, good-humored theatrical experience.

L’événement Théâtre Rien ne va plus ! avec Le Strapontin Briare a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX