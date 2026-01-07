Théâtre Rien ne va plus

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La troupe Le Strapontin joue pour les Restos du Cœur du Loiret le samedi 7 février à 20h à l’auditorium de Gien, avec la comédie Rien ne va plus de Francis Joffo.

La troupe Le Strapontin vous donne rendez-vous le samedi 7 février à 20h à l’auditorium de Gien pour une représentation solidaire au profit des Restos du Cœur du Loiret.

Au programme, la comédie Rien ne va plus de Francis Joffo, une pièce pleine d’humour et de rebondissements, interprétée par des comédiens passionnés.

Les tarifs sont fixés à 10 € pour les plus de 12 ans et 5 € pour les moins de 12 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi. .

English :

The troupe Le Strapontin plays for the Restos du C?ur du Loiret on Saturday February 7 at 8pm at the Gien auditorium, with Francis Joffo?s comedy Rien ne va plus.

L’événement Théâtre Rien ne va plus Gien a été mis à jour le 2026-01-07 par OT GIEN