Théatre Rien ne va plus ! Saint-Brisson-sur-Loire
Théatre Rien ne va plus ! Saint-Brisson-sur-Loire samedi 24 janvier 2026.
Théatre Rien ne va plus !
Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Soirée théâtre avec la comédie Rien ne va plus par Le Strapontin samedi 24 janvier
Samedi 24 janvier à 18h, l’Association Art Patrimoine et Société de Saint-Brisson-sur-Loire vous invite à découvrir la comédie Rien ne va plus de Francis Joffo, présentée par la troupe Le Strapontin à l’Espace Séguier de Saint-Brisson-sur-Loire. L’entrée est libre avec une participation au chapeau au profit des artistes.
La soirée sera suivie d’un dîner au tarif de 30 € par personne (25 € pour les membres de l’APS).
Réservation avant le 16 janvier. 30 .
Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 15 16 aps.saintbrissonsurloire@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater evening with the comedy Rien ne va plus by Le Strapontin Saturday, January 24
L’événement Théatre Rien ne va plus ! Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-17 par OT GIEN