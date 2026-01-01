Théatre Rien ne va plus ! Saint-Brisson-sur-Loire

Théatre Rien ne va plus !

Soirée théâtre avec la comédie Rien ne va plus par Le Strapontin samedi 24 janvier

Samedi 24 janvier à 18h, l’Association Art Patrimoine et Société de Saint-Brisson-sur-Loire vous invite à découvrir la comédie Rien ne va plus de Francis Joffo, présentée par la troupe Le Strapontin à l’Espace Séguier de Saint-Brisson-sur-Loire. L’entrée est libre avec une participation au chapeau au profit des artistes.

La soirée sera suivie d’un dîner au tarif de 30 € par personne (25 € pour les membres de l’APS).

Réservation avant le 16 janvier. 30 .

Theater evening with the comedy Rien ne va plus by Le Strapontin Saturday, January 24

