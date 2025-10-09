Théâtre « Ring (Variations du couple) » Cahors

Théâtre « Ring (Variations du couple) » Cahors jeudi 9 octobre 2025.

Théâtre « Ring (Variations du couple) »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Dans un corps à corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple

Dans un corps à corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple. De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.

Confino creuse creuse toujours les situations stéréotypées pour aller plus loin. Les deux interprètes en sont les redoutables explorateurs. Télérama -TT .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

In jubilant hand-to-hand combat, Jina Djemba and Amaury de Crayencour take us on a poignant and hilarious journey to the land of the couple

German :

In einem jubelnden Nahkampf nehmen uns Jina Djemba und Amaury de Crayencour mit auf eine ergreifende und urkomische Reise durch das Land der Ehe

Italiano :

In un festoso corpo a corpo, Jina Djemba e Amaury de Crayencour ci accompagnano in un viaggio struggente ed esilarante nella terra della coppia

Espanol :

En un jubiloso combate cuerpo a cuerpo, Jina Djemba y Amaury de Crayencour nos llevan en un viaje conmovedor e hilarante a la tierra de la pareja

L’événement Théâtre « Ring (Variations du couple) » Cahors a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot