Théâtre Ring (Variations du couple) Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras vendredi 17 octobre 2025.

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Compagnie Léonore Confino

Auteur Côme de Bellescize

De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même. .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

