Théâtre Robert…tu m’aimes ? Salle des fêtes Bidache

Informations pratiques

Bidache

Théâtre Robert…tu m’aimes ?

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Comédie en 4 actes de Jérôme Dubois, par la troupe de théâtre de Saint-Palais, mise en scène par Xavier Iribarren. .

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Théâtre Robert…tu m’aimes ?

L’événement Théâtre Robert…tu m’aimes ? Bidache a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque