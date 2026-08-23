Théâtre Robert…tu m’aimes ? Salle des fêtes Bidache
samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bidache
Informations pratiques
Bidache
Théâtre Robert…tu m’aimes ?
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05 22:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Comédie en 4 actes de Jérôme Dubois, par la troupe de théâtre de Saint-Palais, mise en scène par Xavier Iribarren. .
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Théâtre Robert…tu m’aimes ?
L’événement Théâtre Robert…tu m’aimes ? Bidache a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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