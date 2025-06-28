Théâtre Robot Charleville-Mézières

Théâtre Robot

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 16, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Quel charivari et bric-à-brac dans l’atelier de Rouge et Bleu ! Tout est sans dessus dessous. Que s’est-il passé ? Alors que Rouge et Bleu, rivalisant d’ingéniosité, s’activent pour remettre en marche Robot, peu à peu les objets s’animent etréagissent avec malice… Un jeu de construction en forme de jeu de piste qui titille l’imagination des jeunes spectateurs et fait surgir M. Robot dans un réjouissant tintamarre d’objets et de sons électroniques.Découvrir les tarifs.

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 16, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

What a hullabaloo and bric-a-brac in the Rouge et Bleu workshop! Everything’s turned upside down. What’s happened? As Red and Blue compete to get Robot up and running again, little by little, objects come to life and react with mischief? A construction game in the form of a treasure hunt that titillates the imagination of young spectators and brings Mr. Robot to life in a delightful din of objects and electronic sounds.Discover prices.

German :

Was für ein Durcheinander und Durcheinander in der Werkstatt von Rot und Blau! Alles ist auf den Kopf gestellt. Was ist passiert? Während Rot und Blau mit ihrem Einfallsreichtum versuchen, Robot wieder zum Laufen zu bringen, erwachen die Gegenstände nach und nach zum Leben und agieren vorwitzig? Ein Baukastenspiel in Form einer Schnitzeljagd, das die Fantasie der jungen Zuschauer anregt und Herrn Roboter in einem fröhlichen Taumel aus Objekten und elektronischen Klängen auftauchen lässt.

Italiano :

Che baraonda e che bric-à-brac nell’atelier Rouge et Bleu! Tutto è stato messo sottosopra. Che cosa è successo? Mentre il Rosso e il Blu si sfidano a colpi di ingegno per rimettere in funzione il Robot, a poco a poco gli oggetti prendono vita e reagiscono con malizia? Un gioco di costruzioni sotto forma di caccia al tesoro che stuzzica l’immaginazione dei giovani spettatori e fa rivivere Mr Robot in un delizioso frastuono di oggetti e suoni elettronici.

Espanol :

¡Qué alboroto y bricolaje en el taller Rouge et Bleu! Todo está patas arriba. ¿Qué ha ocurrido? Mientras Rojo y Azul rivalizan en ingenio para volver a poner en marcha el Robot, poco a poco los objetos cobran vida y reaccionan con picardía.. Un juego de construcción en forma de búsqueda del tesoro que excita la imaginación de los jóvenes espectadores y da vida a Mr Robot en un delicioso barullo de objetos y sonidos electrónicos.

