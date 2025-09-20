Théâtre romain Théâtre romain Philippe Léotard Fréjus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans la ville romaine, le théâtre Philippe-Léotard reçoit des spectacles populaires mêlant la musique, le chant et la danse. Héritage de la culture grecque, le plan épouse la forme d’un hémicycle où les gradins s’ouvrent en éventail face à la scène. Un mur ferme la perspective dans le dos des acteurs et accueille un décor sculpté. Le théâtre de Forum Iulii, édifié au Ier siècle de notre ère, s’insère dans le quartier nord-est de la ville à proximité de la Porte de Rome. Les vestiges encore en élévation rendent lisible la structure globale du bâtiment et laissent imaginer les dimensions et le décor d’apparat de cet édifice monumental.

