Théâtre Roméo moins Juliette La Salicorne Saujon vendredi 14 novembre 2025.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00
2025-11-14

Programmé par l’association Aline & Art
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05  alineetartcompagnie@gmail.com

L’événement Théâtre Roméo moins Juliette Saujon a été mis à jour le 2025-06-30 par Mairie de Saujon