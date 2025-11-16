Théâtre Roméo moins Juliette La Salicorne Saujon
Théâtre Roméo moins Juliette La Salicorne Saujon vendredi 14 novembre 2025.
Théâtre Roméo moins Juliette
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
2025-11-14
Programmé par l’association Aline & Art
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05 alineetartcompagnie@gmail.com
English :
Programmed by the Aline & Art association
German :
Programmiert von der Vereinigung Aline & Art
Italiano :
Programmato dall’associazione Aline & Art
Espanol :
Programado por la asociación Aline & Art
