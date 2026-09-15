Théâtre – Rondinox Espace Benoîte Groult Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Théâtre – Rondinox

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Tous publics, dès 7ans.

Deux démonstrateurs dynamiques, vantent les mérites du Rondinox, artefact mystérieux, capable d’amplifier toutes les capacités humaines.

Les passants se retrouvent vite parties prenantes d’expériences qui prouveront les bienfaits de ces « amulettes ».

Cette supercherie commerciale est assumée jusqu’au bout.

Les expériences deviennent de plus en plus improbables, jusqu’à l’absurde.

Volontairement, le doute plane… Arnaque ou réalité ? .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

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English :

L’événement Théâtre – Rondinox Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS