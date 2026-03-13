Théâtre ROSAS DANST ROSAS Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard

Théâtre ROSAS DANST ROSAS

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rosas danst Rosas pièce de théâtre et danse contemporaine.

Un monument de la danse à redécouvrir. Quarante ans après sa première, Rosas danst Rosas renaît avec une nouvelle génération d’interprètes. Entre tension et abandon, précision et épuisement, cette pièce emblématique d’Anne Teresa De Keersmaeker conserve toute sa puissance hypnotique.

Une occasion rare de plonger dans l’ADN même de la danse contemporaine. .

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Théâtre ROSAS DANST ROSAS

L’événement Théâtre ROSAS DANST ROSAS Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD