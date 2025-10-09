Théâtre Rose Royal Centre culturel René Char Digne-les-Bains

Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09 20:15:00

2025-10-09

En partenariat avec le Top dans le cadre du Festival de Théâtre Ouvert et Populaire, Romane Bohringer vous amène à la découverte de sa pièce Rose Royal. Elle s’appelle Rose. Elle a 50 ans…Et avec les mecs, elle sait se défendre.

Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

In partnership with Le Top as part of the Festival de Théâtre Ouvert et Populaire, Romane Bohringer invites you to discover her play: Rose Royal. Her name is Rose. She’s 50 years old…and with the guys, she knows how to stand up for herself.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Top im Rahmen des Festivals des Offenen und Volkstheaters nimmt Romane Bohringer Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch ihr Stück: Rose Royal. Sie heißt Rose. Sie ist 50 Jahre alt … Und bei den Männern weiß sie sich zu verteidigen.

Italiano :

In collaborazione con Le Top, nell’ambito del Festival de Théâtre Ouvert et Populaire, Romane Bohringer vi invita a scoprire il suo spettacolo: Rose Royal. Il suo nome è Rose. Ha 50 anni… E quando si tratta di uomini, sa come farsi valere.

Espanol :

En colaboración con Le Top, en el marco del Festival de Théâtre Ouvert et Populaire, Romane Bohringer le invita a descubrir su obra: Rose Royal. Se llama Rose. Tiene 50 años… Y cuando se trata de hombres, sabe cómo defenderse.

L’événement Théâtre Rose Royal Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains