Théâtre Roudoudou Miossens-Lanusse
Théâtre Roudoudou Miossens-Lanusse samedi 8 novembre 2025.
Théâtre Roudoudou
Salle des fêtes Miossens-Lanusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Pièce drôle et rythmée où les répliques font mouche ! Paul et Valérie mènent une vie paisible dans un appartement cossu qu’ils partagent avec la mère de Valérie. Paul, à la tête d’une entreprise d’électricité, gagne très bien sa vie. Leur quotidien, en apparence bien tranquille, va être perturbé par la visite d’un contrôleur fiscal… Réservation recommandée. .
Salle des fêtes Miossens-Lanusse 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 60 36 02
English : Théâtre Roudoudou
German : Théâtre Roudoudou
Italiano :
Espanol : Théâtre Roudoudou
L’événement Théâtre Roudoudou Miossens-Lanusse a été mis à jour le 2025-10-31 par Landes Chalosse