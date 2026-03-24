Théâtre, Roudoudou Salle des fêtes Royères
Théâtre, Roudoudou Salle des fêtes Royères samedi 28 mars 2026.
Théâtre, Roudoudou
Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La compagnie de théâtre d’Eyjeaux, les marmottes se réveillent présente une pièce de théâtre, Roudoudou, une pièce de Pascal Guillemaud et mise en scène par Mathias Rostaing.
Evènement organisé par l’association Echanges Culturels de Royères. .
Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 63 74 78
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English : Théâtre, Roudoudou
L’événement Théâtre, Roudoudou Royères a été mis à jour le 2026-03-20 par OT de Noblat
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