Théâtre, Roudoudou Salle des fêtes Royères

Théâtre, Roudoudou

Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La compagnie de théâtre d’Eyjeaux, les marmottes se réveillent présente une pièce de théâtre, Roudoudou, une pièce de Pascal Guillemaud et mise en scène par Mathias Rostaing.

Evènement organisé par l’association Echanges Culturels de Royères. .

Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 63 74 78

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English : Théâtre, Roudoudou

L’événement Théâtre, Roudoudou Royères a été mis à jour le 2026-03-20 par OT de Noblat