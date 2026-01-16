Théâtre Roudoudou Saint-Jean-Poudge
Théâtre Roudoudou Saint-Jean-Poudge dimanche 1 février 2026.
Théâtre Roudoudou
Foyer communal Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
LES GABÉROIS présentent ROUDOUDOU de Pascal GUILLEMAUD.
Paul et Valérie vivent avec la mère de Valérie dans un appartement cossu. Paul gagne très bien sa vie en tant que chef d’entreprise en électricité. Mais leur petit train-train quotidien va être perturbé par un contrôle fiscal. Louise, leur aide-ménagère et Sophie, la sœur de Valérie, ne vont rien faire pour arranger les choses. Réussir à dissimuler quelques richesses à Pierre le contrôleur, va devenir périlleux. Sur réservation. .
Foyer communal Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 96 86 lalutzdouvicbilh@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Roudoudou
L’événement Théâtre Roudoudou Saint-Jean-Poudge a été mis à jour le 2026-01-14 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran