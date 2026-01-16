Théâtre Roudoudou Saint-Jean-Poudge

Théâtre Roudoudou

Foyer communal Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

LES GABÉROIS présentent ROUDOUDOU de Pascal GUILLEMAUD.

Paul et Valérie vivent avec la mère de Valérie dans un appartement cossu. Paul gagne très bien sa vie en tant que chef d’entreprise en électricité. Mais leur petit train-train quotidien va être perturbé par un contrôle fiscal. Louise, leur aide-ménagère et Sophie, la sœur de Valérie, ne vont rien faire pour arranger les choses. Réussir à dissimuler quelques richesses à Pierre le contrôleur, va devenir périlleux. Sur réservation. .

Foyer communal Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 96 86 lalutzdouvicbilh@yahoo.com

