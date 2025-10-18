Théâtre Rouget le Braconnier Morannes sur Sarthe-Daumeray

Théâtre Rouget le Braconnier

rue Rouget le Braconnier Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : 15 EUR

Date :

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Théâtre Le Vrai Rouget le Braconnier , drame historique en 3 actes et 15 tableaux se déroulant au XIXème siècle à Daumeray.

Depuis 1971, la troupe théâtrale formée de comédiens amateurs et bénévoles interprète en janvier et février de chaque année la dramatique histoire vraie du héros local Rouget le Braconnier qui, en cavale après avoir tué un gendarme en 1854, fut arrêté à cause d’une femme qu’il aimait et termina ses jours au bagne de Cayenne. Une pièce relatant dans toute son ampleur l’histoire de Louis Rouget dit Rouget le braconnier , insaisissable hors-la-loi qui se joue des gendarmes et des soldats.

Daumeray, son village, fier d’une longue tradition théâtrale, veille à perpétuer, dans la mémoire collective, le vrai visage de son héros, Rouget le Braconnier. Symbole, en ce début du Second Empire de la révolte du monde modeste des paysans et des journaliers contre les nantis , Rouget revit depuis 1971, dans un spectacle d’où émane pour celui qui l’a vu, une véritable communion sociale.

Un grand drame historique en 3 actes et 5 tableaux, un minimum pour faire revivre la mémoire collective de rappeler l’époque du braconnage, d’expliquer le décalage des lois avec la réalité, du monde urbain et du monde rural…

Sur scène les samedis & dimanches à 14h30 du 17 janvier au 8 février 2026.

Ne manquez pas non plus la soirée Rimiaux (poèmes ou contes patoisants), une célébration de la poésie populaire, le samedi à 20h. L’occasion de manger et rigoler en compagnie des acteurs. Sur réservation uniquement.

Conseillé à partir de 10 ans. .

rue Rouget le Braconnier Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 43 92 60 49 theatre.rouget@gmail.com

English :

Theater Le Vrai Rouget le Braconnier , historical drama in 3 acts and 15 tableaux set in 19th-century Daumeray.

German :

Theater Le Vrai Rouget le Braconnier , historisches Drama in 3 Akten und 15 Bildern, das im 19. Jahrhundert in Daumeray spielt.

Italiano :

Teatro Le Vrai Rouget le Braconnier , dramma storico in 3 atti e 15 scene ambientato nella Daumeray del XIX secolo.

Espanol :

Teatro Le Vrai Rouget le Braconnier , drama histórico en 3 actos y 15 escenas ambientado en el Daumeray del siglo XIX.

