Quand Mia et Léna sont aspirées dans leur console de jeu, elles découvrent le monde virtuel de « Ruby game », aussi merveilleux que dangereux. Aidées par la sautillante Tutorielle, leur chien Spoofie et des méchants pas si méchants, elles devront traverser des niveaux truffés d’épreuves, récolter 50 diamants et affronter le redoutable M. Bizarre, big boss du jeu vidéo. Mais tout ne se passera pas comme elles l’avaient prévu…

Ruby Game est une comédie d’aventure colorée, pleine de rebondissements, entièrement imaginée et écrite par les enfants du Théâtre La Baraque (avec Antonin, Julien, Léna, Lilou, Lou, Lou « Sousou », Louise, Maylis, Mia, Ninon, Roxane, Zoé). .

La chapelle 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

