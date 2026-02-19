Théâtre Rullac-Saint-Cirq

Théâtre

Venez assisté au théâtre de Rullac

Le Club du 3°age les Infatigables invite, le dimanche 29 mars à 14h30 salle des fêtes de Rullac St Cirq, le groupe de théâtre Bruits de couloirs qui nous présentera un spectacle de sketchs: A FOND DE TRAIN. Entrée 5€

Venez nombreux. 5 .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

English :

Come and see the Rullac theater

