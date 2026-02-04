Théâtre Rumeur à Chatu’ Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Théâtre Rumeur à Chatu’

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La troupe amateur C’LACOMEDIE présente RUMEUR A CHATU (Association C’LAFORME), une comédie déjantée !



Entrée gratuite Participation libre.

.

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 13 03 35 pat.gawinski@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Rumeur à Chatu’

The amateur troupe C’LACOMEDIE presents RUMEUR A CHATU (Association C’LAFORME), a wacky comedy!



Free admission Free participation.

L’événement Théâtre Rumeur à Chatu’ Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme