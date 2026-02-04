Théâtre Rumeur à Chatu’ Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Théâtre Rumeur à Chatu’ Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet vendredi 13 mars 2026.
Théâtre Rumeur à Chatu’
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
La troupe amateur C’LACOMEDIE présente RUMEUR A CHATU (Association C’LAFORME), une comédie déjantée !
Entrée gratuite Participation libre.
.
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 13 03 35 pat.gawinski@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Rumeur à Chatu’
The amateur troupe C’LACOMEDIE presents RUMEUR A CHATU (Association C’LAFORME), a wacky comedy!
Free admission Free participation.
L’événement Théâtre Rumeur à Chatu’ Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme