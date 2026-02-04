Théâtre Rumeur à Chatu’ Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Début : 2026-03-13 20:30:00
2026-03-13

La troupe amateur C’LACOMEDIE présente RUMEUR A CHATU (Association C’LAFORME), une comédie déjantée !

Entrée gratuite Participation libre.
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 13 03 35  pat.gawinski@gmail.com

English : Théâtre Rumeur à Chatu’

The amateur troupe C’LACOMEDIE presents RUMEUR A CHATU (Association C’LAFORME), a wacky comedy!

Free admission Free participation.

