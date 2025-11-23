Théâtre: Rumeurs 24 rue monnaie vieille Montélimar

Théâtre: Rumeurs 24 rue monnaie vieille Montélimar dimanche 23 novembre 2025.

Théâtre: Rumeurs

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dans cette farce délirante, chaque mensonge entraîne un nouveau quiproquo, et les couples deviennent de plus en plus fous. Entre portes qui claquent et révélations absurdes, personne ne sait plus ce qu’il a dit mais le spectateur, lui, rigole…

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

English :

In this delirious farce, every lie leads to a new misunderstanding, and the couples get crazier and crazier. Between slamming doors and absurd revelations, no one knows what they said, but the audience laughs…

German :

In dieser verrückten Farce führt jede Lüge zu einem neuen Missverständnis, und die Paare werden immer verrückter. Zwischen zuschlagenden Türen und absurden Enthüllungen weiß niemand mehr, was er gesagt hat, doch der Zuschauer lacht…

Italiano :

In questa farsa delirante, ogni bugia porta a un nuovo malinteso e le coppie diventano sempre più folli. Tra porte sbattute e rivelazioni assurde, nessuno sa cosa si è detto, ma il pubblico ride…

Espanol :

En esta delirante farsa, cada mentira lleva a un nuevo malentendido, y las parejas se vuelven cada vez más locas. Entre portazos y revelaciones absurdas, nadie sabe lo que han dicho, pero el público se ríe…

