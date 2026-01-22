Théâtre Salle des fêtes au 1er étage de la Mairie Ry

Théâtre

Salle des fêtes au 1er étage de la Mairie Grand’rue Ry Seine-Maritime

Ry vous invite au théâtre dimanche 8 février 2026 à 15 heures (salle des fêtes de la mairie).

Nous Qui Sommes Cent

Cette pièce proposée par la Compagnie Le théâtre d’en haut plonge les spectatrices et spectateurs dans la tête d’une femme interprétée par trois comédiennes à trois âges de sa vie

– 1 la version jeune, libre et révoltée

– 2 l’adulte enfermée dans un cadre étriqué

– 3 la femme d’âge mur, lucide et sereine.

N’hésitez pas à venir les applaudir, l’entrée est gratuite.

Participation libre au chapeau.

La pièce a obtenu le prix du Jury des Jeunes au Festival FESTHEA Normandie . .

Salle des fêtes au 1er étage de la Mairie Grand'rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie

