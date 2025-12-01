Théâtre: Sacco et Vanzetti Café théâtre Le Poche Pornic

Théâtre: Sacco et Vanzetti

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13 20:45:00

2025-12-13 2025-12-14

Plongez au cœur d’un procès où la vérité n’a jamais eu sa chance! Pièce de théêtre proposée par Le Poche et le cie des Va-Nu-Pieds.



Un hold-up sanglant est commis le 15 avril 1920, dans le Massachusetts. Deux anarchistes d’origine italienne, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont arrêtés. Malgré le manque de preuves formelles, ils sont condamnés à mort. Des comités de défense se mettront en place dans le monde entier pour sensibiliser l’opinion sur cette injustice.



Cette pièce d’Alain Guyard, inspirée du procès, magistralement servie par les deux comédiens, aurait pu n’être qu’un plaidoyer contre la peine de mort, mais les deux acteurs font vivre les rouages et les manipulations des protagonistes qui, pour des raisons à la fois politiques et sociales, ont voulu faire de ces deux anarchistes un exemple. Vous n’en sortirez pas indemne.

Une pièce d’Alain Guyard, avec Yves Briens et Dominique Babilotte.

English :

Dive into the heart of a trial where the truth never had a chance! Theatre play presented by Le Poche and the Va-Nu-Pieds company.

