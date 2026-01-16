Théâtre Sacré Georges Cinéma Le Concorde Baccarat

Théâtre Sacré Georges

Cinéma Le Concorde 12 rue de l’Abbé Munier Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La pièce jouée est Sacré Georges une pièce d’Alain Gillard, une farce paysanne. Le propriétaire d’une ferme refuse la modernité. Chez les Lipois pas de technologie, le père est bougon et rétrograde, la mère idéaliste, leurs filles font leurs études à Paris, pour satisfaire maman. Jusqu’au jour où Monique, une de leurs filles, s’entiche de Jean Hervé de Laville Enfoire, un notable un peu trop distingué pour les parents Lipois ! Les deux familles se rencontrent !…. Un choc des cultures !… qui fait rire !… Pleurer de rire! Informations et réservations au 06 28 34 54 53

Tarifs: 5€ adulte ; gratuit pour les moins de 12 ansTout public

5 .

Cinéma Le Concorde 12 rue de l’Abbé Munier Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 34 54 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The play is Sacré Georges by Alain Gillard, a peasant farce. The owner of a farm refuses modernity. The Lipois family has no technology, their father is grumpy and backward-looking, their mother is idealistic, and their daughters study in Paris to please their mother. Until the day Monique, one of their daughters, becomes infatuated with Jean Hervé de Laville Enfoire, a notable a little too distinguished for the Lipois parents! The two families meet! A clash of cultures!? that makes you laugh!? Tears of laughter! Information and reservations: 06 28 34 54 53

Price: 5? adult; free for children under 12

L’événement Théâtre Sacré Georges Baccarat a été mis à jour le 2026-01-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS