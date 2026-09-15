THÉÂTRE : SACRÉE NICOLE Centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

THÉÂTRE : SACRÉE NICOLE

Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Mercredi 7 octobre, à la Maison du Savoir, la troupe du Pompon s’attèle à la prévention du cancer du sein avec sa marque de fabrique : l’humour et la pédagogie.

« Sacrée Nicole »est une comédie hilarante et farfelue autour de trois sœurs, dont la vie est chamboulée par l’annonce du cancer du sein de leur mère. Vont-elles se poser les bonnes questions ? Vont-elles prendre les bonnes décisions pour aider leur mère… Rien n’est moins sûr. Alex, l’ainée tente de prendre les choses en main, Alice celle du milieu tente d’aider ses sœurs de San Francisco et Agathe, la cadette est dans le déni. Une comédie universelle qui fait du bien.

À partir de 14 ans / 1h20.

Information et réservation sur https://maisondusavoir.fr/show-item/sacree-nicole/

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Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On Wednesday, October 7, at the Maison du Savoir, the Pompon theater troupe is taking on breast cancer prevention with its signature style: humor and education.

%AB Sacr%E9e Nicole %BB is a hilarious and zany comedy about three sisters whose lives are turned upside down by the news that their mother has breast cancer. Will they ask themselves the right questions? Will they make the right decisions to help their mother? Nothing could be further from the truth. Alex, the eldest, tries to take charge; Alice, the middle sister, tries to help her sisters in San Francisco; and Agathe, the youngest, is in denial. A heartwarming, universal comedy.

Ages 14 and up / 1 hour 20 minutes.

For information and reservations, visit https://maisondusavoir.fr/show-item/sacree-nicole/

L’événement THÉÂTRE : SACRÉE NICOLE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65