THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES »

La troupe de théâtre du Massegros « Cansons é Repapiadas » vous invite à leur spectacle « Sacrées Canailles », comédie adaptée de Charles Istace !

Rendez-vous à 17h à la salle des fêtes, participation libre.

A l’occasion de la fête du village, en partenariat avec le comité des fêtes.

Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurélie de Montpellier.

La Tieule La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

The Massegros theater troupe « Cansons é Repapiadas » invites you to their show « Sacrées Canailles », a comedy adapted from Charles Istace!

Meet at 5pm at the salle des fêtes, free admission.

On the occasion of the village fête, in partnership with the Comité des fêtes.

Part of the proceeds will go to charity and to the Val d’Aurélie Institute in Montpellier.

German :

Die Theatergruppe von Massegros « Cansons é Repapiadas » lädt Sie zu ihrer Aufführung « Sacrées Canailles » ein, einer Komödie nach Charles Istace!

Treffpunkt um 17 Uhr im Festsaal, Teilnahme frei.

Anlässlich des Dorffestes, in Partnerschaft mit dem Festkomitee.

Ein Teil der Einnahmen kommt karitativen Zwecken und dem Institut Val d’Aurélie in Montpellier zugute.

Italiano :

La compagnia teatrale di Massegros « Cansons é Repapiadas » vi invita allo spettacolo « Sacrées Canailles », una commedia tratta da Charles Istace!

Appuntamento alle 17.00 nella sala del villaggio, ingresso libero.

In occasione della festa del villaggio, in collaborazione con il Comité des fêtes.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Val d’Aurélie di Montpellier.

Espanol :

La compañía de teatro de Massegros « Cansons é Repapiadas » le invita a su espectáculo « Sacrées Canailles », ¡una comedia adaptada de Charles Istace!

Nos vemos a las 17:00 h en la sala del pueblo, entrada gratuita.

Con motivo de la fiesta del pueblo, en colaboración con el Comité des fêtes.

Parte de la recaudación se destinará a obras benéficas y al Instituto Val d’Aurélie de Montpellier.

