THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES » Massegros Causses Gorges

THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES » Massegros Causses Gorges samedi 16 août 2025.

THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES »

Saint-Rome-de-Dolan Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

A l’occasion de la Fête du village, la troupe de théâtre du Massegros « Cansons é repapiadas » vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Rome de Dolan à 18h pour une représentation de leur spectacle « Sacrées canailles » comédie adaptée de Charles Istace.

Repas à 20h.

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Rome de Dolan.

Saint-Rome-de-Dolan Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

The Massegros theater troupe « Cansons é repapiadas » invites you to the Saint Rome de Dolan village hall at 6pm for a performance of their show « Sacrées canailles », a comedy adapted from Charles Istace.

Dinner at 8pm.

Organized by the Comité des fêtes de Saint-Rome de Dolan.

German :

Anlässlich des Dorffestes lädt Sie die Theatergruppe von Massegros « Cansons é repapiadas » um 18 Uhr in den Festsaal von Saint Rome de Dolan zu einer Aufführung ihres Stücks « Sacrées canailles » Komödie nach Charles Istace ein.

Essen um 20 Uhr.

Organisiert vom Festkomitee von Saint-Rome de Dolan.

Italiano :

In occasione della festa del villaggio, la compagnia teatrale « Cansons é repapiadas » di Massegros vi invita alle 18.00 presso la sala del villaggio di Saint Rome de Dolan per la rappresentazione dello spettacolo « Sacrées canailles », una commedia tratta da un’opera di Charles Istace.

Cena alle 20.00.

Organizzato dal comitato del festival di Saint-Rome de Dolan.

Espanol :

Con motivo de las fiestas del pueblo, la compañía de teatro de Massegros « Cansons é repapiadas » le invita a las 18.00 h a la sala del pueblo de Saint Rome de Dolan para la representación de su espectáculo « Sacrées canailles », una comedia adaptada de una obra de Charles Istace.

Cena a las 20.00 h.

Organizado por el comité de fiestas de Saint-Rome de Dolan.

