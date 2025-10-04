THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES » Saint-Germain-du-Teil

THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES » Saint-Germain-du-Teil samedi 4 octobre 2025.

THÉÂTRE « SACRÉES CANAILLES »

SALLE DES FËTES Saint-Germain-du-Teil Lozère

La troupe de théâtre du Massegros « Cansons é repapiadas » vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Germain du Teil à 20h30 pour une représentation de leur spectacle « Sacrées canailles » comédir adaptée de Charles Istace.

En partenariat avec le foyer rural.

Casse croûte offert à 18h45.

SALLE DES FËTES Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

The Massegros theater troupe « Cansons é repapiadas » invites you to the Saint Germain du Teil village hall at 8:30pm for a performance of their show « Sacrées canailles » adapted from Charles Istace.

In partnership with the Foyer Rural.

Snack served at 6:45pm.

German :

Die Theatergruppe von Massegros « Cansons é repapiadas » lädt Sie um 20:30 Uhr in den Festsaal von Saint Germain du Teil ein, um ihr Stück « Sacrées canailles », eine von Charles Istace adaptierte Komödie, aufzuführen.

In Partnerschaft mit dem Foyer rural.

Um 18.45 Uhr wird ein Imbiss angeboten.

Italiano :

La compagnia teatrale Massegros « Cansons é repapiadas » metterà in scena il suo spettacolo « Sacrées canailles », una commedia tratta da Charles Istace, alle 20.30 nella Salle des Fêtes di Saint Germain du Teil.

In collaborazione con il Foyer Rural.

Merenda offerta alle 18.45.

Espanol :

La compañía de teatro de Massegros « Cansons é repapiadas » representará su espectáculo « Sacrées canailles », una comedia adaptada de Charles Istace, a las 20.30 h en la Salle des Fêtes de Saint Germain du Teil.

En colaboración con el Foyer Rural.

Merienda ofrecida a las 18h45.

