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Théâtre : « Saga Courtoise » Limeray

dimanche 4 octobre 2026 · Limeray

Théâtre : « Saga Courtoise » Limeray

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Avenue du 8 Mai 1945
Ville
37530 Limeray
Département
Indre-et-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Limeray

Théâtre : « Saga Courtoise »

Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Le dimanche 4 Octobre 2026, la compagnie Aour vous invite à assister à son spectacle « Saga Courtoise » donné dans la prairie de la salle des fêtes de Limeray à partir de 17h00.
Rendez-vous à la prairie de la salle des fêtes de Limeray le dimanche 4 Octobre à partir de 17h00 pour assister à la représentation du spectacle « Saga Courtoise ».

La compagnie Aour vous invite à découvrir l’amour courtois, l’art d’aimer chanté par les poètes et les troubadours du Moyen-Âge, au cours de trois conférences historiques (ou presque) où se mêlent passion, jalousie, coeurs mangés et amants esseulés.

Spectacle conseillé à partir de 8 ans.

Réservation préalable en ligne. 12  .

Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34  billetterie@ville-amboise.fr

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English : Theatre : « Saga courtoise »

On Sunday 4 October 2026, the Aour theatre company invites you to attend its performance of “Saga Courtoise”, which will take place on the lawn outside the Limeray village hall from 5.00 pm.

L’événement Théâtre : « Saga Courtoise » Limeray a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE

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