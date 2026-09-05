Informations pratiques

Limeray

Théâtre : « Saga Courtoise »

Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Le dimanche 4 Octobre 2026, la compagnie Aour vous invite à assister à son spectacle « Saga Courtoise » donné dans la prairie de la salle des fêtes de Limeray à partir de 17h00.

Rendez-vous à la prairie de la salle des fêtes de Limeray le dimanche 4 Octobre à partir de 17h00 pour assister à la représentation du spectacle « Saga Courtoise ».

La compagnie Aour vous invite à découvrir l’amour courtois, l’art d’aimer chanté par les poètes et les troubadours du Moyen-Âge, au cours de trois conférences historiques (ou presque) où se mêlent passion, jalousie, coeurs mangés et amants esseulés.

Spectacle conseillé à partir de 8 ans.

Réservation préalable en ligne. 12 .

Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr

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English : Theatre : « Saga courtoise »

On Sunday 4 October 2026, the Aour theatre company invites you to attend its performance of “Saga Courtoise”, which will take place on the lawn outside the Limeray village hall from 5.00 pm.

L’événement Théâtre : « Saga Courtoise » Limeray a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE