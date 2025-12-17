Théâtre Saint Aubin du Plain Saint-Aubin-du-Plain
Salle Socio-éducative Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-25 2026-01-30 2026-02-01
La troupe Les Mille Hérons vous propose ses séances de théâtre avec Pascal a la grosse tête et Tu tires ou tu pointes ? interprétés par les jeunes et Le trésor de Tante Agathe par les adultes. .
Salle Socio-éducative Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 20 84 troupe@lesmilleherons.fr
