THEATRE Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien

Mercredi 24 septembre à 21h > L’Oeil en coulisses présente une comédie de Jean-Paul Cantineaux « Le trou de la sécu ».

Entrée 8€ Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie sur place uniquement Sans réservation

Lieu Salle Escaro de la mairie,…

.

Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 81 51 93

English :

Wednesday September 24 at 9pm > L’Oeil en coulisses presents Jean-Paul Cantineaux’s comedy « Le trou de la sécu ».

Admission: 8? Free for children under 12

On-site ticketing only No reservation required

Location: Salle Escaro at the town hall,…

German :

Mittwoch, 24. September, 21 Uhr > L’Oeil en coulisses präsentiert eine Komödie von Jean-Paul Cantineaux « Le trou de la sécu ».

Eintritt: 8 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Tickets nur vor Ort erhältlich keine Reservierung

Ort: Escaro-Saal des Rathauses,…

Italiano :

Mercoledì 24 settembre alle 21.00 > L’Oeil en coulisses presenta la commedia di Jean-Paul Cantineaux « Le trou de la sécu ».

Ingresso: 8 euro? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni

Biglietti disponibili solo sul posto Non è necessaria la prenotazione

Luogo: Salle Escaro del municipio,…

Espanol :

Miércoles 24 de septiembre a las 21:00 h > L’Oeil en coulisses presenta una comedia de Jean-Paul Cantineaux titulada « Le trou de la sécu ».

Entrada: 8? Gratis para menores de 12 años

Entradas disponibles únicamente in situ No es necesario reservar

Lugar: Sala Escaro del Ayuntamiento,…

