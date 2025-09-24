THEATRE Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien
Mercredi 24 septembre à 21h > L’Oeil en coulisses présente une comédie de Jean-Paul Cantineaux « Le trou de la sécu ».
Entrée 8€ Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place uniquement Sans réservation
Lieu Salle Escaro de la mairie,…
Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 81 51 93
English :
Wednesday September 24 at 9pm > L’Oeil en coulisses presents Jean-Paul Cantineaux’s comedy « Le trou de la sécu ».
Admission: 8? Free for children under 12
On-site ticketing only No reservation required
Location: Salle Escaro at the town hall,…
German :
Mittwoch, 24. September, 21 Uhr > L’Oeil en coulisses präsentiert eine Komödie von Jean-Paul Cantineaux « Le trou de la sécu ».
Eintritt: 8 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren
Tickets nur vor Ort erhältlich keine Reservierung
Ort: Escaro-Saal des Rathauses,…
Italiano :
Mercoledì 24 settembre alle 21.00 > L’Oeil en coulisses presenta la commedia di Jean-Paul Cantineaux « Le trou de la sécu ».
Ingresso: 8 euro? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni
Biglietti disponibili solo sul posto Non è necessaria la prenotazione
Luogo: Salle Escaro del municipio,…
Espanol :
Miércoles 24 de septiembre a las 21:00 h > L’Oeil en coulisses presenta una comedia de Jean-Paul Cantineaux titulada « Le trou de la sécu ».
Entrada: 8? Gratis para menores de 12 años
Entradas disponibles únicamente in situ No es necesario reservar
Lugar: Sala Escaro del Ayuntamiento,…
