THEATRE Salle Escaro de la Mairie Saint-Cyprien

Salle Escaro de la Mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Dimanche 14 décembre 2025 à 17h > Pièce de théâtre de Jean-Claude Danaud Les Sardines Grillées

Victoire, Solange, deux femmes qui n’étaient pas destinées à se rencontrer, se trouvent et se racontent.

L’une, Victoire, est sans-domicile par voca…

+33 4 68 21 01 33

English :

Sunday, December 14, 2025 at 5pm > Jean-Claude Danaud’s play « Les Sardines Grillées » (Grilled Sardines)

Victoire and Solange, two women who were never destined to meet, find each other and tell their stories.

One, Victoire, is homeless by vocation, while the other, Solange, is…

German :

Sonntag, 14. Dezember 2025 um 17 Uhr > Theaterstück von Jean-Claude Danaud « Les Sardines Grillées » (Die gegrillten Sardinen)

Victoire und Solange, zwei Frauen, die nicht füreinander bestimmt waren, finden sich und erzählen sich ihre Geschichte.

Die eine, Victoire, ist aufgrund ihrer Berufung obdachlos…

Italiano :

Domenica 14 dicembre 2025 alle 17.00 > Spettacolo di Jean-Claude Danaud « Les Sardines Grillées » (Le sardine alla griglia)

Victoire e Solange, due donne che non erano destinate a incontrarsi, si ritrovano e si raccontano le loro storie.

Una di loro, Victoire, è una senzatetto per vocazione.

Espanol :

Domingo 14 de diciembre de 2025 a las 17.00 h > Obra de Jean-Claude Danaud » Les Sardines Grillées » (Las sardinas asadas)

Victoire y Solange, dos mujeres que nunca estuvieron destinadas a encontrarse, se encuentran y cuentan sus historias.

Una de ellas, Victoire, es vagabunda por vocación.

