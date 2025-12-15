THEATRE Salle Escaro à la Mairie Saint-Cyprien
THEATRE Salle Escaro à la Mairie Saint-Cyprien dimanche 8 février 2026.
THEATRE
Salle Escaro à la Mairie Place Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Dimanche 8 février 2026 de 17h à 19h > Pièce de théâtre par le Théâtre de L’inattendu.
Titre DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD
Auteur Pierre Notte
Genre Comédie
Durée 80 mn
Annette et Bernadette, deux sœurs, sensiblement âgées, incinèrent le…
.
Salle Escaro à la Mairie Place Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday February 8, 2026 from 5pm to 7pm > Play by Théâtre de L’inattendu.
Title: DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD
Author: Pierre Notte
Genre: Comedy
Running time 80 mn
Annette and Bernadette, two appreciably elderly sisters, cremate the…
L’événement THEATRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-15 par CDT66