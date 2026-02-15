THEATRE Saint-Cyprien

THEATRE Saint-Cyprien dimanche 19 avril 2026.

PIÈCE DE THEATRE

Place Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Dimanche 19 avril 2026 à 17h > La troupe les Complices de Saint-Cyprien présente DRUMER CLUB d’Eric Beauvillain.

Titre Drumer Club
Mise en scène François Noell
Tarif 8€ Adhérent Fncta 6€

Résumé: Que se cache-t-il derrière ce nom étrange ?…
  .

Place Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

English :

Sunday April 19, 2026 at 5pm > Les Complices de Saint-Cyprien present DRUMER CLUB by Eric Beauvillain.

Title: Drumer Club
Directed by François Noell
Price: 8? Fncta member 6?

Summary: What’s behind that strange name?…

