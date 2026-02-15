THEATRE Saint-Cyprien

PIÈCE DE THEATRE

Dimanche 19 avril 2026 à 17h > La troupe les Complices de Saint-Cyprien présente DRUMER CLUB d’Eric Beauvillain.

Résumé: Que se cache-t-il derrière ce nom étrange ?…

Place Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Sunday April 19, 2026 at 5pm > Les Complices de Saint-Cyprien present DRUMER CLUB by Eric Beauvillain.

Title: Drumer Club

Directed by François Noell

Price: 8? Fncta member 6?

Summary: What’s behind that strange name?…

