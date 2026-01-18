Théâtre Saint-Estèphe
Théâtre Saint-Estèphe dimanche 25 janvier 2026.
Théâtre
Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Le cas de la famille Coleman , par la troupe de théâtre ATP de Périgueux. Texte de Claudio Tolcachir, mise en scène par Fabien Bassot.
Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 23 08 74
English : Théâtre
Le cas de la famille Coleman , by Périgueux’s ATP theater troupe. Text by Claudio Tolcachir, directed by Fabien Bassot.
L’événement Théâtre Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-01-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin