Théâtre

Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le cas de la famille Coleman , par la troupe de théâtre ATP de Périgueux. Texte de Claudio Tolcachir, mise en scène par Fabien Bassot.

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 23 08 74

English : Théâtre

Le cas de la famille Coleman , by Périgueux’s ATP theater troupe. Text by Claudio Tolcachir, directed by Fabien Bassot.

