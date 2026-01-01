Théâtre Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët

Théâtre

Salle des fêtes 5 rue de l’église Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 23:30:00

2026-01-23

Depuis 45 ans, la troupe de théâtre de Virey remonte sur les planches pour vous présenter deux comédies C’est quoi ce bizness ? et Le bon, la brute et le président .

De quoi passer un agréable moment. Réservation conseillée au 02.33.49.44.01.

Autres représentations 24, 25, 30 et 31 janvier et 1er février. .

Salle des fêtes 5 rue de l’église Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 49 44 01

