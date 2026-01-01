Théâtre Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët
Théâtre Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 24 janvier 2026.
Théâtre
Salle des fêtes 5 rue de l’église Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Depuis 45 ans, la troupe de théâtre de Virey remonte sur les planches pour vous présenter deux comédies C’est quoi ce bizness ? et Le bon, la brute et le président .
De quoi passer un agréable moment. Réservation conseillée au 02.33.49.44.01.
Autres représentations 25, 30 et 31 janvier et 1er février. .
Salle des fêtes 5 rue de l’église Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 49 44 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts